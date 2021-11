Messaggi, minacce di morte e pedinamenti, donna vittima dell’ex marito: chiesto giudizio

Gela. Centinaia di messaggi, telefonate e anche pedinamenti. Un cinquantenne, che negli ultimi anni è stato toccato anche da indagini antimafia, è finito davanti al gup Roberto Riggio. Nei suoi confronti, è contestato il reato di stalking. Avrebbe reso impossibile la quotidianità dell’ex moglie. I due si erano separati, ma il cinquantenne avrebbe continuato a contattare insistentemente l’ex, fino alle minacce, estese anche a chi l’avesse frequentata. In diversi messaggi, acquisiti dagli inquirenti, l’imputato scriveva di armi per colpire non solo l’ex moglie, ma anche persone a lei vicine. Nel tentativo di attirare l’attenzione della donna, sempre più impaurita dalla sua insistenza, avrebbe simulato un tentativo di suicidio, che però non fu mai messo in atto. La procura, anche davanti al giudice dell’udienza preliminare, è tornata a chiedere il processo per l’uomo, che avrebbe costretto la vittima a rinunciare a qualsiasi normale attività quotidiana.