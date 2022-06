Messi in salvo da un bagnino, un’intera famiglia era in difficoltà in mare

Gela. E’ intervenuto mettendo in salvo un’intera famiglia, madre, padre e due figli, ancora piccoli. E’ stato un bagnino della cooperativa “Poseidon”, Antonio Tascone, ad entrare in acqua, lungo il tratto di spiaggia libera tra i lidi “Controcorrente” e “Copacabana”. I quattro stavano per essere trascinati a largo, da una forte corrente. Ha subito messo in salvo la madre e uno dei figli. E’ poi ritornato in acqua per prestare soccorso al padre e all’altro figlio.