Meteo avverso, rinviati i match di Vigor e Niscemi

Gela. Rinviate a data da destinarsi le gare del torneo di Promozione in programma per oggi fra Vigor Gela e Santa Croce e fra Scicli e Niscemi. Allo stadio “Vincenzo Presti”, infatti, la gara è stata inizialmente posticipata di qualche minuto in attesa di un miglioramento relativo alle avverse condizioni meteorologiche. In un secondo momento, però, è arrivata la decisione di rinviare la gara definitivamente.