Mezzo da lavoro trancia un tubo del gas, chiuso un tratto di via Tevere

Gela. In via Tevere è stato necessario chiudere un tratto per mettere in sicurezza un tubo del gas tranciato di netto da un mezzo da lavoro. Pare che tutto sia accaduto in pochi istanti. Dal mezzo era caduto del materiale e il conducente è sceso per recuperarlo. Il mezzo però avrebbe iniziato a muoversi in un tratto in discesa, con il rischio di travolgere le auto in transito.