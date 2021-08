Mezzo di salvataggio rubato, amministrazione: “Indignati, chi ha visto segnali tutto”

Gela. “Siamo indignati. Sono stati fatti tanti sforzi per assicurare il servizio di salvataggio in mare e il furto di un pattino è di una gravità assoluta”. L’amministrazione comunale si è subito attivata dopo quanto accaduto questa notte a Manfria. Un pattino di salvataggio, in dotazione alla “Poseidon”, è stato portato via. Gli operatori della sicurezza e i bagnini sono rimasti sprovvisti di un importante mezzo per il salvataggio. “In bilancio abbiamo previsto fondi ulteriori per un servizio molto importante, questi bagnini salvano vite – fanno sapere da Palazzo di Città – è vergognoso che venga rubato un presidio di sicurezza. Speriamo che qualcuno abbia visto e faccia delle segnalazioni. Ora, chi ha agito si metta la mano sulla coscienza e restituisca tutto. Quello che è accaduto è inaccettabile”.