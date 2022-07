Mezzo Tekra sfreccia in piena Ztl, paura per bambini: Pellegrino, “non deve più accadere”

“Nessuno ha intenzione di danneggiare il lavoro di questi operai, che fanno un’attività dura e da rispettare – dice il consigliere comunale Gabriele Pellegrino che ha raccolto la segnalazione – sono situazioni che però non dovrebbero mai verificarsi. In piena Ztl, un mezzo, seppur autorizzato per un servizio essenziale, non può sfrecciare a quella velocità. Ci sono delle condizioni che non possono essere violate. Il pericolo non è solo per i bambini ma anche per qualsiasi passante o per chi decida di sfruttare la Ztl, per una passeggiata. Ci sono tante attività commerciali, con titolari e personale che lavorano. Non è possibile assistere a vicende di questo tipo. Anche questi mezzi devono operare con una velocità adeguata alla zona”.