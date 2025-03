Microchip “fantasma”, ordinanza disattesa e cittadini beffati

Oltre al danno, la beffa: nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’Asp nemmeno dopo il caos della mattinata, lasciando i cittadini con il dubbio se e quando il servizio verrà riprogrammato. Il sindaco ritiene gravissimo quanto accaduto e nella giornata di ieri ha inviato una lettera al Prefetto per informarlo dell’accaduto.

“Ora attendiamo risposte. Se non arriveranno, sarò io stesso a cercare una soluzione alternativa. Ma non possiamo permettere che una decisione già presa venga disattesa in questo modo – conclude il sindaco Di Stefano – I cittadini meritano rispetto, per questo ho scritto immediatamente al Prefetto per segnalare la situazione.”

Un microchip che sulla carta era gratuito, ma che nella realtà non esiste. Resta da capire chi dovrà prendersi la responsabilità di questo pasticcio. Nel frattempo, i cani e i loro padroni rimangono in attesa, sperando che la prossima volta non sia un altro buco nell’acqua.