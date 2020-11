Migliaia di prodotti da fumo irregolari, chiuse indagini su esercenti cinesi in città

Gela. Il sequestro risale allo scorso maggio e i finanzieri entrarono in diverse attività commerciali della città, gestite da esercenti cinesi. Vennero sequestrati migliaia di prodotti da fumo, cartine e filtri, messi in vendita senza autorizzazioni. Secondo le fiamme gialle, quei prodotti, in base alla normativa, potevano essere rivenduti solo da attività autorizzate dai Monopoli di Stato. I pm della procura hanno chiuso le indagini nei confronti di almeno quattro esercenti di nazionalità cinese. Tra le ipotesi di reato che vengono contestate, anche il mancato versamento delle accise per la vendita di questo tipo di prodotti e il contrabbando.