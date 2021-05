Migranti, Giovannini “La priorità è salvare le persone”

ROMA (ITALPRESS) – “La cabina di regia ha svolto la prima riunione, stiamo ragionando su varie opzioni, ben sapendo che questo è un problema strutturale, che ora diventa più visibile per le condizioni meteo favorevoli. Credo che la Guardia Costiera faccia un lavoro straordinario nel salvare vite umane in mare e questo non è in discussione, è la prima cosa da fare. Poi certo serve un’azione diplomatica, un coordinamento europeo, considerando le diverse variabili nei Paesi di partenza dei migranti e azioni sul nostro territorio”. Lo affermail ministro delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, EnricoGiovannini, in un’intervista al quotidiano La Stampa, in merito all’immigrazione.Alla domanda se con il governo Draghi i porti sono e resteranno aperti, Giovannini risponde: “Ci sono chiare norme vigenti, ancora più importanti da rispettare in epoca di Covid: bisogna salvare le persone e metterle in sicurezza dal punto di vista sanitario. Ma ci sarà una sintesi politica complessiva, che spetta al presidente Draghi e al governo nella sua collegialità”.(ITALPRESS).