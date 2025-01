Migranti, Piantedosi “In Ue ampia convergenza sulle posizioni italiane”

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha partecipato oggi a Varsavia, in Polonia, al Consiglio informale Giustizia e Affari Interni. “Durante la riunione ci siamo confrontati sullo sviluppo di soluzioni in ambito migratorio – ha dichiarato Piantedosi – e nel corso del mio intervento ho sottolineato l’importanza di anticipare l’applicazione di alcunedisposizioni del Patto Migrazione e Asilo, per facilitare il ricorso alle procedure accelerate di frontiera, come quelle previste nel Protocollo Italia-Albania. Oggi a Varsavia c’èstata ampia convergenza sulle posizioni italiane, al punto che il documento di discussione della Presidenza polacca contiene un esplicito riferimento al Protocollo Italia-Albania come esempio di cooperazione innovativa”. “Per quanto riguarda invece la politica dei rimpatri – ha concluso il titolare del Viminale – ci siamo confrontati sulla possibilità di effettuare i rimpatri dei migranti illegali, in Stati terzi diversi da quelli di origine, dove dovrebbero essere realizzati degli hub europei per la gestione delle procedure di rimpatrio verso il proprio Paese d’origine”.- foto: Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).