Migranti, Piantedosi “Lavorare a livello Ue per aumentare rimpatri”

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato oggi al Viminale il Ministro per l’Immigrazione e l’Integrazione della Danimarca Kaare Dybvad Bek.

“Pieno sostegno – ha dichiarato Piantedosi – alla prossima presidenza di turno danese della UE, prevista nella seconda parte del 2025”. “La strada da percorrere – continua il titolare del Viminale – è quella tracciata nella lettera, di cui la Danimarca è stata uno dei principali promotori, che abbiamo indirizzato insieme ad altri 13 Stati Membri alla Commissione europea. In questo senso dovremmo creare le condizioni giuridiche e operative affinché sia possibile effettuare rimpatri anche in Paesi terzi vicini a quelli di origine degli immigrati, ma anche lavorare per la creazione di veri e propri hub per i rimpatri in Paesi terzi”.

“Dobbiamo lavorare a livello europeo – ha concluso il Ministro Piantedosi – per incrementare il tasso di rimpatri e guardiamo con fiducia alla proposta di regolamento in materia di rimpatri e, in particolare, al contenuto dell’articolo 17 che apre la strada alla possibilità di fare accordi con Paesi terzi per costituire hub per i rimpatri”.

