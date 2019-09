Milioni di euro distratti dalle società di Burgio, nuove accuse: indagine allargata a professionisti gelesi

Gela. Una lunga indagine ha consentito ai pm della procura di Agrigento e ai finanzieri di ricostruire il vasto perimetro economico delle attività imprenditoriali di Giuseppe Burgio, in passato tra i leader della grande distribuzione sull’isola. I suoi interessi arrivarono anche in città, dove avrebbe dovuto finanziare il centro direzionale di via Venezia, a ridosso del commissariato di polizia di via Zucchetto, diventato ormai un semplice rudere del tutto abbandonato. Sono state individuate presunte operazioni illecite e l’imprenditore, già condannato ad otto anni di reclusione, sarebbe riuscito a far transitare enormi capitali, almeno cinquanta milioni di euro, attraverso le sue società, intanto finite sotto amministrazione. Gli inquirenti hanno chiuso diversi filoni di indagine, a partire dall’inchiesta madre, ribattezzata “Discount”. Nel corso degli approfondimenti, sarebbe emerso il ruolo di diversi professionisti e vertici di istituti bancari, che avrebbero favorito la presunta distrazione di fondi da parte dell’imprenditore.