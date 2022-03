Minacce al titolare di un bar per i soldi, aperto giudizio: per imputato possibile perizia

Gela. Avrebbe preteso denaro dal titolare di un bar. I pm della procura hanno chiuso le indagini e definito le accuse nei confronti di Giuseppe Alario. Il procedimento è arrivato davanti ai giudici del collegio penale del tribunale. L’esercente, proprietario dell’attività commerciale, avrebbe dovuto testimoniare, in giudizio, ma sono stati acquisiti i verbali delle dichiarazioni, che già rese agli investigatori. Non è da escludere, però, che per l’imputato possa essere disposta una perizia, per verificare le sue condizioni mentali. Già in passato, avrebbe sofferto di disturbi e forse le minacce e la pretesa di denaro potrebbero ricollegarsi a questi problemi. L’imputato è difeso dall’avvocato Salvo Macrì.