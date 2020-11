Minacce all’ex moglie, chiesta archiviazione per sessantenne: denunciato dalla donna

Gela. Il rapporto matrimoniale finito da tempo avrebbe comunque lasciato un forte risentimento. Un sessantenne è stato denunciato dall’ex moglie, che si è ormai rifatta una vita, dopo essersi trasferita nel nord Italia. Secondo quanto riferito dalla donna, le sarebbe quasi impossibile rientrare in città, anche per brevi periodi. Ogniqualvolta, sarebbe vittima di pesanti minace da parte dell’ex marito, che in almeno un caso l’avrebbe affrontata con un coltello. Davanti al gip Silvia Passanisi, i pm della procura hanno chiesto l’archiviazione. Il pubblico ministero Federica Scuderi ha spiegato che non ci sarebbero i presupposti per contestare i reati che vengono addebitati all’uomo. Anche la difesa del sessantenne, sostenuta dall’avvocato Salvo Macrì, ha sostenuto la linea dell’archiviazione. Per il legale, oltre al fatto che non sarebbe configurabile l’iniziale ipotesi di stalking, trattandosi di fatti sporadici e non continuativi, bisognerebbe inoltre valutare il quadro psichico dell’uomo, che pare possa soffrire di disturbi.