Minacce e intimidazioni all’ex collaboratore di giustizia, lui in aula: “Non ricordo nulla”

Sono state ricostruite minacce con una pistola, l’incendio di un’auto nei pressi della sua abitazione, quello della porta di ingresso di casa e scarpe “da morto” lasciate nell’androne dello stabile dove risiede con la famiglia. Nicastro, ad eccezione dell’incendio dell’auto, ha detto di non ricordare nulla. Così ha spiegato al pm della Dda di Caltanissetta Claudia Pasciuti e al difensore di Pellegrino, l’avvocato Giacomo Ventura, che ha prodotto la sentenza del procedimento “Falco”. Una pronuncia che ha escluso l’aggravante mafiosa per lo stesso Pellegrino. Nicastro, secondo gli investigatori sarebbe stato preso di mira anche in carcere. Per quest’ultima vicenda sono tre gli imputati che ne rispondono davanti al tribunale di Caltanissetta. Nel corso dell’udienza di ieri, inoltre, è stata sentita la consorte, che ha riferito di non aver mai saputo di minacce al marito.