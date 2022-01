Minacce per i soldi della droga, fissato il giudizio abbreviato per i due coinvolti

Gela. Avrebbero minacciato un giovane, imponendogli anche l’acquisto periodico di cocaina, pur di riavere le somme di denaro che pretendevano, pare per precedenti cessioni di droga. Per Ruben Raitano e Gaetano Tummineli, il giudizio abbreviato si terrà a maggio. Il gip ha fissato la data, dopo la richiesta dei difensori, che hanno optato per un rito alternativo. I due, negli scorsi mesi, furono arrestati dai carabinieri, che sentirono anche il giovane preso di mira. I suoi familiari, a loro volta, sarebbero stati minacciati. I pm della procura hanno chiuso le indagini, chiedendo e ottenendo il giudizio immediato. Per i due imputati, però, non si terrà il dibattimento, visto che i legali di difesa, gli avvocati Rosario Prudenti e Maurizio Scicolone, hanno avanzato la richiesta di abbreviato.