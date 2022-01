Minacce per un debito di droga, abbreviato per i coinvolti: scattarono gli arresti

Gela. Avrebbero minacciato un giovane e la sua famiglia, pur di avere i soldi, forse per un debito di droga intanto maturato. I due coinvolti, Ruben Raitano e Giacomo Tumminelli, non andranno a dibattimento, nonostante il giudizio immediato, chiesto e ottenuto dai pm della procura, che li accusano di estorsione. I difensori hanno infatti optato per il giudizio abbreviato. La richiesta è stata formalizzata dai legali Rosario Prudenti e Maurizio Scicolone, nell’interesse degli imputati. I carabinieri arrivarono all’arresto di Raitano e Tumminelli, anche sulla scorta di quanto denunciato dal giovane e dai suoi familiari. Pare gli fosse stato imposto di acquistare un certo quantitativo di cocaina, quasi periodicamente, pur di rientrare dal debito. Il giovane sarebbe stato pesantemente minacciato e in un’occasione avrebbe rischiato di essere speronato, in strada, proprio dagli accusati, che però agli inquirenti hanno sempre fornito una spiegazione diversa. Secondo i pm della procura, avrebbero preso di mira anche i familiari del giovane.