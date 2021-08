Mini isole ecologiche per mantenere la spiaggia pulita

I contenitori sono stati collocati in diversi quartieri ed in particolare nelle zone di passeggio della città, come Macchitella, Lungomare e via Venezia, in prossimità delle villette di Caposoprano e Settefarine, nonché in via Australia vicino alla stazione. Quest’iniziativa rappresenta per l’amministrazione comunale un primo passo importante in quanto convinta che possa riuscire a stimolare i cittadini ad avere buon senso e maggior rispetto nei confronti di una collettività che condivide i medesimi spazi per diverse attività. L’assessore al decoro urbano, Giuseppe Licata, preannuncia inoltre, l’intenzione di voler avviare una seconda iniziativa volta a dotare i cittadini di palette e sacchetti per cestinare le deiezioni canine in appositi contenitori. “Un secondo passo che l’amministrazione ha in previsione di compiere – dichiara l’assessore Licata – è quello di fornire gratuitamente palette e sacchetti e di attivare un servizio che controlli che i cittadini siano muniti degli appositi strumenti per cestinare le deiezioni canine”. Per poter garantire la corretta raccolta dei rifiuti in maniera differenziata, le zone balneari, invece, sono state dotate di mini isole ecologiche. ”Dare la possibilità ai bagnati di poter gettare il proprio rifiuto nell’apposito contenitore è un atto di civiltà nei confronti della città – sostiene l’assessore al decoro urbano – Purtroppo, però, a pochi giorni dalla loro installazione sono già arrivate alcune segnalazioni di mini isole ecologiche danneggiate”.