Minibus per raggiungere l’hub vaccinale, “è possibile prenotarsi ogni giorno”

Gela. Al via il servizio di bus navetta per gli anziani che non hanno modo di recarsi al PalaCossiga per vaccinarsi. Il mezzo è di proprietà comunale, e a guidarlo sarà un dipendente con la licenza di autista. Gli anziani saranno prelevati a casa, accompagnati all’hub, dove non faranno file ma avranno una corsia preferenziale, e riaccompagnati comodamente al proprio domicilio. Lungo il tragitto sarà garantita anche l’assistenza, per il massimo del comfort e della sicurezza. Il minibus da 9 posti (più quello dell’autista) raggiungerà pure le frazioni e dopo ogni corsa sarà sanificato, come da linee guida. Il sindaco Lucio Greco e il suo vice, Terenziano Di Stefano, questa mattina hanno voluto mostrare il mezzo, nuovo, igienizzato e già dispobnibile, alla stampa, e hanno spiegato che, diversamente da come annunciato in un primo momento, non saranno solo due i giorni a disposizione per prenotare il servizio. Sarà possibile chiamare tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13. Nessuna variazione, invece, nei numeri di telefono: 0933/906822–823.