Ministero approva variante per bonifica delle acque di falda, “ricomprese aree Enimed”

Gela. C’è l’esito positivo, anche se con prescrizioni. E’ stata approvata la variante al progetto di bonifica delle acque di falda, presentato da Eni e che ricomprende anche le aree Enimed. E’ il risultato conclusivo della conferenza decisoria, indetta dal Ministero dell’ambiente. Sul decreto sono state apposte le firme del dirigente Luciano Distaso e del direttore generale Giuseppe Lo Presti. Le attività di verifica sul progetto sono state condotte dalla direzione generale per il risanamento ambientale. Se ne sono occupati i funzionari della divisione III, competenti in materia di bonifica dei Siti di interesse nazionale, come quello di Gela. Sul progetto definitivo della bonifica delle acque di falda di raffineria sono state effettuate negli ultimi anni le verifiche tecniche e gli enti di controllo hanno chiesto integrazioni, fino alla variante che adesso è stata approvata. Il decreto ricomprende anche il “protocollo operativo di monitoraggio dell’efficienza idraulica e dell’efficacia idrochimica del sistema di contenimento delle acque di falda con la revisione del luglio 2019”. C’è anche un “addendum”, sulla base di note che erano state emesse da Ispra e Arpa. All’approvazione si è giunti dopo una conferenza di servizi, che risale al gennaio di un anno fa, e alla conclusione del tavolo tecnico del maggio successivo. Sulle acque di falda, da anni, sono in atto operazioni in prospettiva della bonifica, rispetto alla presenza di sostanze pericolose, generate dal ciclo produttivo.