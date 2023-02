Minore aggredito e rapinato, niente misura per i due quindicenni indagati

Gela. Dovranno tenere una condotta consona, senza frequentazioni sbagliate e stando lontani da qualsiasi comportamento non idoneo. Il gip del tribunale dei minori di Caltanisetta, per il resto, ha sostituito la misura della permanenza nelle loro abitazioni, che era stata inizialmente imposta a due quindicenni, accusati di aver aggredito e rapinato un loro coetaneo, al quale venne sottratto lo smartphone. Tra le contestazioni, c’è anche quella di stalking. La scorsa settimana, assistiti dai legali Salvo Macrì e Rosario Prudenti, i due minorenni sono stati sentiti e si sono difesi, spiegando che la vittima dell’aggressione e delle vessazioni in realtà è sempre stato un loro amico. Hanno escluso di aver preso parte alle aggressioni e alla rapina. Si sono tenuti fuori anche da altre azioni che la scorsa estate vennero messe in atto a danno dell’altro minore. Fu lui stesso, insieme ad alcuni familiari, ad ammettere l’accaduto. Le difese, dopo gli interrogatori della scorsa settimana, hanno chiesto di rivedere le misure.