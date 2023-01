Minore picchiato selvaggiamente per rubargli lo smartphone, due quindicenni indagati

Gela. Come riferito già negli scorsi giorni, sarebbero arrivati anche ad affrontarlo, picchiandolo selvaggiamente, pur di impadronirsi del suo smartphone. Due minorenni, appena quindicenni, sono al centro di un’indagine avviata dai pm della procura minorile di Caltanissetta, coordinata dal procuratore Rocco Cosentino, e dai carabinieri del nucleo radiomobile. La scorsa estate, la vittima (loro coetaneo), che li aveva da poco conosciuti, finì in una presunta spirale di violenza gratuita. Sarebbe stato spesso picchiato e minacciato. In un caso, sarebbe riuscito a sottrarsi all’azione di più persone, compresi i due minori indagati, che avrebbero tentato di legarlo con una corda ad un palo, all’interno della villa comunale. Tra le contestazioni c’è quella di stalking. Sempre nello stesso luogo, successivamente, venne picchiato e gettato all’interno di una fontana. Tutto questo per deriderlo e offenderlo. Ai due quindicenni che sono stati identificati viene contestata la rapina, nel caso dello smartphone sottratto alla loro vittima. I carabinieri sono riusciti ad individuare un altro minore, che si sarebbe reso responsabile di azioni insieme agli altri due, ma che allo stato non è imputabile.