Minore picchiato e rapinato, interrogatori per i due quindicenni indagati

Gela. Sono stati raggiunti dalla misura della permanenza nelle rispettive abitazioni. Due minorenni, appena quindicenni, sono accusati di rapina, lesioni e stalking, a danno di un loro coetaneo, che in base alle indagini fu preso di mira dagli indagati e da altri giovani. Sarebbero stati i minorenni indagati ad aggredirlo per portargli via lo smartphone. Dopo le misure eseguite dai carabinieri, su disposizione della procura minorile di Caltanissetta, domani entrambi saranno sentiti dal giudice, per gli interrogatori di garanzia. Sono assistiti dagli avvocati Salvo Macrì e Rosario Prudenti. La scorsa estate, la vittima, che li aveva da poco conosciuti, finì in una presunta spirale di violenza gratuita. Sarebbe stato spesso picchiato e minacciato. In un caso, sarebbe riuscito a sottrarsi all’azione di più persone, compresi i due minori indagati, che avrebbero tentato di legarlo con una corda ad un palo, all’interno della villa comunale. Sempre nello stesso luogo, successivamente, venne picchiato e gettato all’interno di una fontana.