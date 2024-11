Minori armati nell’ufficio postale di Settefarine, condanne confermate in appello

Riferirono, in sede di interrogatorio, che l’azione fu decisa per avere il denaro necessario all’acquisto di un altro scooter. Spiegarono che l’arma venne abbandonata perché non avevano alcuna intenzione di mettere a segno altre rapine. Per i magistrati d’appello, non sussistono condizioni tali da indurre ad una decisione diversa da quella della condanna.