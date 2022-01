“Miope chiudere terapia intensiva”, Amata (FdI): “Caso in commissione all’Ars”

“E’ di ieri anche la notizia che sono stati trasferiti da Gela dodici infermieri per andare in servizio nella terapia intensiva a Caltanissetta – aggiunge Amata – anziché prevedere la mobilità dei medici ed eventualmente degli infermieri dall’ospedale di Caltanissetta a quello di Gela, soluzione prima di tutto a tutela dei pazienti, è stata percorsa la strada più rischiosa, quella del trasferimento di otto pazienti in condizioni molto delicate ed alcuni anche gravi. Va detto – precisa Amata – che in terapia intensiva a Caltanissetta si trovava ricoverato soltanto un paziente. Ora veniamo a sapere che si vorrebbe potenziare il reparto del “Sant’Elia” portandolo a venti posti letto. Cosa ne facciamo di quello di Gela? E’ impensabile che invece di assumere personale, a supporto dei sanitari presenti nel reparto del “Vittorio Emanuele”, si trasferiscano i pazienti e si chiuda l’unità di terapia intensiva gelese, generando di conseguenza anche non poco malcontento tra i cittadini. Sembra il mondo al contrario, si attivi la mobilità dei medici dell’azienda sanitaria. Solleverò la questione sia in commissione salute che con l’Asp di Caltanissetta”, conclude Amata.