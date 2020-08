“Miraggio” acqua, disservizi in tante zone della città: utenti pagano senza forniture

Gela. Anche il periodo ferragostano non ha risparmiato la solita emergenza idrica. Tanti quartieri sono rimasti a secco per giorni, con temperature sempre più elevate. Già prima di Ferragosto, si era fermata la condotta Spinasanta alta e inoltre il sindaco Lucio Greco ha firmato un’ordinanza che vieta l’uso dell’acqua a fini alimentari, a Caposoprano e Macchitella. Sono tante le segnalazioni di disservizi arrivate in questo periodo. Caposoprano, centro storico, tante aree della zona alta, tutte rimaste con forniture pari allo zero o quasi. La solita estate attraversata dall’emergenze idrica, che rimane una costante anche in altri periodi dell’anno.