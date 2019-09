Mistero sul presunto tentativo di violenza, ragazza in commissariato: poliziotti l’hanno sentita

Gela. Non ci sono ancora contorni così chiari nella vicenda della giovane che sarebbe stata vittima, forse, di una tentata violenza o comunque di un approccio non gradito. Sembra questa, al momento, l’ipotesi più accreditata. E’ stata condotta in commissariato, dove i poliziotti l’hanno sentita per acquisire tutti gli elementi necessari. Rispetto alle prime informazioni, non si sarebbe invece recata al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. Sarebbe stata in compagnia di un’altra persona, probabilmente un ragazzo, forse il proprietario della vettura, sulla quale sarebbe salita. Ora, gli investigatori proveranno a ricostruire ciò che è accaduto all’interno del veicolo.