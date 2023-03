Misuratori tempi di reazione, Asp dà seguito alla richiesta di Greco: servizio ripristinato

Gela. Trova riscontro il sollecito del sindaco Lucio Greco, inoltrato ad Asp Caltanissetta, per ripristinare il servizio di medicina legale relativa al misuratore dei tempi di reazione, evitando di effettuare il test necessario per sostenere gli esami della patente di guida. La settimana scorsa il primo cittadino aveva inviato una lettera al management di Asp e al direttore del servizio di medicina legale per segnalare i disagi che i cittadini stanno subendo per il guasto al misuratore dei tempi di reazione. Gli utenti sono tutt’ora costretti a recarsi presso gli uffici sanitari di Niscemi o Caltanissetta per effettuare il test. Da qui il sollecito.