Misure anche ai presunti pusher rimasti a piede libero, blitz “Supermarket”: pm al riesame

Gela. La rete di pusher che avrebbe trasformato alcune vie del centro storico in vere e proprie piazze di spaccio sarebbe molto più vasta, rispetto ai soli arresti autorizzati di Benito Peritore (considerato l’organizzatore del giro di droga), Alberto Drogo e Michael Caci, coinvolti nell’inchiesta “Supermarket”. I pm della procura ritengono che ci siano fondati elementi per applicare misure cautelari nei confronti di altri coinvolti, rimasti a piede libero. I magistrati della procura hanno deciso di rivolgersi ai giudici del riesame di Caltanissetta. Il loro ricorso verrà valutato ad inizio ottobre. I poliziotti del commissariato hanno monitorato per diverso tempo via Abela, ritenuta la principale strada dello spaccio, concentrando le attenzioni sulle mosse di Benito Peritore e dei pusher che lo avrebbero fiancheggiato.