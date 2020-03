Misure anti-Covid19, ancora controlli in città: giovane tenta di fuggire e viene denunciato

Gela. Davanti ai controlli delle forze dell’ordine, attivati in città per assicurare il rispetto delle direttive ministeriali anti Covid-19, avrebbe tentato la fuga. Un giovane, nelle scorse ore, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, anche in base alle norme d’emergenza varate dal governo. Non sono ancora chiare le ragioni di quanto accaduto, ma forse preso dal timore di eventuali sanzioni, avrebbe tentato di far perdere le proprie tracce. E’ stato individuato e denunciato e adesso dovrà rispondere alle contestazioni che gli vengono mosse.