Misure anti-Covid e spazi in scuole, prefettura: “Se necessario si inizi 24 settembre”

Gela. L’assenza di spazi scolastici, in alcuni istituti del territorio, è stata affrontata durante una riunione in prefettura. Erano presenti i tecnici regionali e quelli dell’ex Provincia, ma anche i rappresentanti istituzionali dei Comuni di Gela, Caltanissetta e Niscemi. Servono spazi, sempre nel rispetto delle misure anti-Covid. “In tale direzione l’Assessorato regionale ha evidenziato che in base al protocollo d’intesa firmato dalla Conferenza episcopale siciliana (Cesi), l’assessorato all’Istruzione della Regione Sicilia, Anci e Usr potrebbe valutarsi l’utilizzazione degli spazi parrocchiali in comodato d’uso, laddove sia possibile – fanno sapere dalla prefettura di Caltanissetta – l’Assessorato regionale dell’istruzione ha, altresì, segnalato come in virtù di un accordo con l’Esercito, saranno messi a disposizione delle scuole degli spazi per lo stoccaggio dei banchi che verranno sostituiti da quelli nuovi imposti dalle normative anti–contagio. Inoltre, i dirigenti scolastici degli istituti, anche quelli non sede elettorale, possono fare richiesta, per comprovati motivi, di posticipare l’inizio delle lezioni a giovedì 24 settembre”. Attraverso il confronto con i funzionari dell’Ufficio scolastico provinciale e quelli della prefettura, le amministrazioni comunali di Gela e Caltanissetta hanno dato disponibilità a fornire un servizio di trasporto pubblico agli studenti. Il confronto proseguirà a livello comunali.