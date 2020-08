Misure anti-Covid, salta D.Jazz alla Torre ma altri eventi proseguono

Tra gli appuntamenti che ad oggi hanno fatto registrare più affluenza e partecipazione, da Palazzo di Città ricordano il boom di pubblico per lo spettacolo di ieri sera di Giovanni Cacioppo e l’interessante dibattito di mercoledì sera alla presenza del giornalista e conduttore Rai Gerardo Greco presso Bosco Littorio (per la rassegna i “Mercoledì di cronaca” del quotidianodigela-telegela). “Io e il sindaco Lucio Greco – conclude Malluzzo – siamo felici del fatto che finalmente stia passando il messaggio che restare in città e rispettare il nostro patrimonio culturale si può e si deve fare, che divertirsi e godere del nostro territorio non è fantascienza e che dobbiamo fare sempre di più e sempre meglio”. Nelle scorse ore, il consiglieri comunale di maggioranza Vincenzo Cascino ha chiesto ufficialmente di bloccare gli eventi, per evitare nuovi rischi di contagio. Ecco, quindi, alcuni tra gli eventi clou dei prossimi giorni, a partire da questa sera. La VII edizione del Gran Galà del Premio Eleonora Lavore alle Mura Timoleontee, “Gela is Magic” in Piazza Roma e la rassegna Gela Jazz 2020 al cortile Santa Maria di Gesù, Dyskolos e Prometeo sempre alle Mura, lo spettacolo di Intrattenimento di scienza e magia “Wunderkammer show” al lungomare, il cabaret di Uccio De Santis, “I mercoledì di cronaca” al Bosco Littorio e molto altro.