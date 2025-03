Misure contro l’elusione e l’evasione dei tributi, approvato regolamento: revisori concludono mandato

La seduta odierna ha visto la presenza dei revisori che in questi giorni sono stati chiamati più volte in causa. Ne hanno approfittato per congedarsi, visto che il 15 marzo scade il loro mandato, dopo un triennio di attività in municipio. Nonostante le tante tensioni di questi anni, durante i quali l’ente è andato incontro al dissesto, i professionisti hanno voluto ringraziare sia l’assise civica sia le due amministrazioni comunali che si sono succedute durante il loro mandato a Palazzo di Città. I successori verranno scelti sempre tramite sorteggio. Anche i tre professionisti che stanno per lasciare l’incarico hanno comunque presentato domanda.