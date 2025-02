Misure contro l’elusione e l’evasione dei tributi, in aula mancano i revisori: “E’ inaccettabile”

Gela. Il regolamento che predispone misure contro l’elusione e l’evasione dei tributi comunali va subito incontro a uno stop. A discussione appena iniziata, l’opposizione, attraverso il consigliere di “Avanti Gela” Gabriele Pellegrino, ha posto dubbi su uno dei primi articoli rispetto alle soglie economiche previste. Il consigliere ha voluto esporre una linea differente, anche aprendo a un emendamento. In aula, dopo alcuni stop per concertare, non c’erano però i revisori dei conti che avrebbero dovuto rilasciare il parere tecnico, essenziale in un regolamento come quello predisposto, dopo un lungo lavorio, dalla commissione bilancio presieduta dal pentastellato Vincenzo Tomasi. Senza revisori, lo stesso Pellegrino ha richiesto un rinvio alla prossima settimana. E’ stato il presidente dell’aula Paola Giudice a far notare che in assenza dei revisori non sarebbe stato possibile rilasciare il parere. C’era infatti solo il dirigente Bonfirraro. Se ne riparlerà la prossima settimana.