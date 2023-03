Misure correttive, cade il muro contro muro tra Greco e l’opposizione: subito capigruppo

“Sono molto preoccupato per Ghelas – ha detto il capogruppo di Una Buona Idea Davide Sincero – temo che il taglio della spesa corrente metta a rischio i servizi. Noi per la città ci siamo ma serve un tavolo anche per Ghelas. Bisogna lavorare tutti insieme, commissioni e capigruppo”. L’esponente pro-Greco Giuseppe Morselli ha chiamato in causa gli organismi tecnici, come già fatto in questi giorni dall’assessore Romina Morselli. “Dobbiamo essere messi nelle condizioni di salvare il Comune – ha detto – ci sono le possibilità? I no a prescindere non sono ammissibili. Ci sono settori bloccati e non si dà spazio per assumere dirigenti. Questa non è un’amministrazione che possa essere associata ad una mala gestio”. I revisori, più volte chiamati in causa in questo periodo, proprio nel corso del dibattito hanno precisato che “manca la programmazione” necessaria per nuove assunzioni dirigenziali. L’aula infine ha varato l’atto sul progetto Pnrr della rete ferroviaria che tocca anche il territorio locale. Il muro contro muro tra opposizione e sindaco, almeno sulle misure correttive, sembra potersi smorzare, con un motto proteso ad una generale responsabilizzazione istituzionale.