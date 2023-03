Misure correttive e Ghelas, opposizone porta in aula i due casi: “Ci siano il sindaco e i revisiori”

Una seduta quasi esclusivamente di routine, venerdì si trasformerà in un confronto politico, con l’opposizione pronta a farsi sentire, in attesa poi di misurarsi sul Piano economico finanziario per il servizio rifiuti. Già ieri, i consiglieri che non sostengono il sindaco hanno lasciato l’aula al momento di affrontare il punto sul progetto ferroviario. L’ennesima prova di forza sui numeri, che non ridono ai pro-Greco. Ora, il confronto in aula si preannuncia serrato e assai politico. Scerra ha già chiesto la presenza del sindaco Lucio Greco, dei revisori dei conti e dei tecnici del settore finanziario dell’ente.