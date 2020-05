Misure per rilancio economico, sindaco convoca parti sociali: nuovo vertice

Gela. Per venerdì, il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito ha convocato una conferenza dei capigruppo consiliari, nel tentativo di fare ordine sulle misure da adottare per il rilancio economico, dopo il blocco totale dell’emergenza Covid. Nella stessa giornata, si terrà un vertice a distanza, voluto dal sindaco Lucio Greco. Andando incontro alle richieste pressanti che arrivano dalle parti sociali, lo stesso primo cittadino ha scelto di “riunire” sindacati, organizzazioni datoriali e ordini professionali. Al momento, non c’è ancora un pacchetto unico di misure, che porti la firma dell’amministrazione comunale. Le proposte si sono susseguite e il gruppo di “Una Buona Idea”, che si rifà al vicesindaco Terenziano Di Stefano, da tempo ritiene essenziale partire dalle compensazioni Eni, così da favorire l’attuazione di misure a supporto delle imprese in crisi. Sindacati e organizzazioni datoriali temono che la fase 2 sia il de profundis per tanti esercenti e piccoli imprenditori, sferzati dal blocco dell’emergenza Covid. Inizialmente, avevano puntato sulle royalties estrattive, ma la possibilità è sfumata nell’arco di pochi giorni. Ora, si prova a raggiungere un accordo complessivo, che non sembra così ben identificabile.