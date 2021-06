“Misure per ripartenza già predisposte”, Di Stefano: “Solo polemiche ad orologeria”

Gela. “Solo sterile polemica, che non serve alla ripartenza economica della città”. Il vicesindaco Terenziano Di Stefano, probabilmente prendendo spunto anche dalle tante critiche ieri mosse dal capogruppo di “Avanti Gela” Salvatore Scerra, che ha citato “Chi l’ha visto?” per rendere ancora più plateali quelle che ritiene manchevolezze gestionali soprattutto del primo cittadino, descrive invece un’amministrazione che sta rispettando il cronoprogramma di massima, principalmente per andare incontro alle esigenze di tante attività commerciali locali. Così, richiama i provvedimenti sulla Ztl. “Sgomberiamo il campo da potenziali polemiche gestionali, che, mi pare, si stiano già avvicendando all’orizzonte politico della polemica ad orologeria. Sgomberiamolo per non creare fraintendimenti, per non creare inutili malcontenti, sovvertendo e distorcendo la realtà, specie in un momento in cui la città prova a ripartire e l’amministrazione, che mai si è fermata, sta lavorando per fare in modo che la ripresa si compia. A riprova di ciò – dice – mi preme sottolineare che questa amministrazione, senza attendere i decreti nazionali e regionali, anzi anticipandoli sul piano fattivo e del contenuto, aveva e ha istituito il nuovo asse stradale prevedendo l’occupazione gratuita del suolo pubblico già nella data del 4 maggio, al solo fine di provare ad alleggerire i ristoratori dal peso enorme creato dal blocco forzato delle loro attività. Nella stessa ottica di una ripartenza, l’amministrazione ha previsto entro il 21 giugno l’istituzione della Ztl e la data coincide volutamente con la cessazione del coprifuoco. La delibera di giunta è già stata predisposta e prevede la modifica dell’orario, che partirà dalle 19 e fino alle 2 della notte. Il tutto, e non lo dico con il timore di apparire retorico, avendo a cuore la sola ripartenza di una città per tanto tempo sprofondata nelle sabbie mobili del blocco forzato”.