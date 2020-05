Misure per ripresa economica, è stallo: parti sociali attendono nuova convocazione

Gela. Dopo il nulla di fatto della scorsa settimana, le parti sociali attendevano una nuova convocazione dal sindaco Lucio Greco. Al momento, non è arrivata. In queste ore, sindacati confederali, organizzazioni datoriali e ordini professionali sono riuniti per cercare di capire quale posizione assumere nei confronti di un’amministrazione comunale, che sulla carta avrebbe dovuto mettere sul tavolo il programma di interventi per la fase 2 e la ripresa economica di tanti comparti in crisi, sempre più nera. Il vertice della scorsa settimana, privo di indicazioni vere e proprie su come intervenire a supporto di operatori e imprenditori in difficoltà, si era concluso con l’impegno a rivedersi, già in settimana. Si ipotizzava che il tavolo potesse essere aggiornato a domani, ma al momento manca una convocazione ufficiale da parte del primo cittadino. Ieri, la conferenza dei capigruppo consiliari ha dato il via libera ad alcune deroghe sull’occupazione del suolo pubblico, che consentiranno agli esercenti di ritornare a lavorare applicando le misure anti-Covid. Sono interventi che riguardano l’immediato ma che certamente non possono essere risolutivi rispetto a quanto causato dall’emergenza Covid, con aziende ed esercizi commerciali che sono rimasti fermi per mesi. Le proposte delle parti sociali sono state più volte avanzate, anche se ad oggi non c’è mai stato un assenso dell’amministrazione comunale.