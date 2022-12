Misure violate, almeno quaranta contestazioni mosse ad un pregiudicato: ha patteggiato

Gela. Un lungo elenco di contestazioni, tutte per aver violato le misure impostegli. Per il quarantaquattrenne Salvatore Azzarelli, già sottoposto alla sorveglianza speciale, è arrivato il sì al patteggiamento, proposto dal difensore, l’avvocato Davide Limoncello. La pena è stata definita a tre anni di reclusione, in continuazione con una precedente condanna per fatti verificatisi a Catania.