Uomo trovato morto a ridosso della linea ferrata, allarme in via Manfredini

Gela. Un uomo, di circa sessanta anni, morto a ridosso delle linea ferrata che passa da via Manfredini, non molto distante dal commissariato di polizia. Sul corpo, ci sarebbero profonde ferite. Gli agenti, i vigili del fuoco e il personale sanitario sono intervenuti ma non c’era più niente da fare. Si sta tentando di risalire all’identità ma anche alle cause della morte.