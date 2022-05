L’immobile acquistato dal prete con i soldi dell’Ipab, sequestrati anche 112 mila euro

Gela. Tutto nasce dalla denuncia di circa quindici familiari degli anziani ospitati presso la casa di riposo dell’Ipab Antonietta Aldisio. L’indagine, tutt’ora in corso, mossa dalla procura, ha portato all’arresto di Don Giovanni Tandurella (si trova ai domiciliari) ed all’iscrizione nel registro degli indagati dell’ex dirigente comunale Renato Mauro e dei consiglieri Sandra Bennici e Salvatore Scerra (quest’ultimo accusato solo di favoreggiamento). Nel corso della conferenza stampa che si è svolta in procura, il dottor Fernando Asaro ed il colonnello dei carabinieri Vincenzo Pascale, hanno ricostruito quanto avveniva presso l’Ipab, ceduta come in una trattativa privata alla società Fenice.

I magistrati hanno disposto il sequestro preventivo di un immobile a Gela, che il prelato avrebbe acquistato attraverso donazioni ed altri metodi poco trasparenti, nonché 112 mila euro.

L’ing. Renato Mauro, titolare de “La Fenice” è accusato invece di aver agito per corruzione e ai raggi x sono finiti i suoi rapporti con don Giovanni Tandurella. Il comportamento sarebbe stato indirizzato a favorirne la gestione privata. Per gli inquirenti sarebbe stata violata la normativa su appalti pubblici.