Mobilità sostenibile, le bici elettriche per la charging station al parcheggio Arena

L’assessore allo sviluppo economico Terenziano Di Stefano e il rup Rocco Incardona hanno seguito le varie fasi. La charging station dovrà contribuire a rafforzare una mobilità sostenibile che in città deve certamente migliorare. La stazione di carico sarà pienamente attiva all’interno del parcheggio. “Già mesi addietro, con il Ministero dell’interno, il settore dello sviluppo economico aveva seguito le procedure preparatorie per l’assegnazione delle somme. Nella necessaria rivoluzione moderna del tema dello sviluppo economico, lo sviluppo economico di una città non può prescindere dal tema della sostenibilità ambientale e non può esserci sviluppo senza cura per l’ambiente e senza la ricerca costante di massima riduzione dell’impatto ambientale”, ha detto Di Stefano.