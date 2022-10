Moda e prevenzione dei tumori al seno con la Lilt alla Diemme Company

Gela. Ottobre è dedicato alla campagna nastro rosa 2022. Il gruppo Diemme Company ha voluto promuovere un evento dedicato alle donne, mettendo insieme moda e prevenzione. La location è quella dello store Marella di Gela. Un appuntamento che ha acceso i riflettori sull’importanza della prevenzione – con la presenza della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Caltanissetta, del suo Presidente – Aldo Amico – e di uno staff di medici che hanno consigliato le clienti sulla importanza della prevenzione in ambito oncologico e sulla possibilità di prenotare visite senologiche gratuite.

Non solo prevenzione ma anche moda. L’evento è stato occasione di presentazione della nuova collezione e della linea di cappotti “In quality we trust”, dalle linee decise ma versatili, ai tessuti tecnici selezionati con materiali curati nel minimo dettaglio. L’iniziativa è stata un successo grazie alla grande partecipazione delle clienti ed all’entusiasmo di tutti i partner e organizzatori, a partire dal team dello store, che è l’anima della boutique e che si contraddistingue sempre per gentilezza e professionalità.

Un evento in perfetto stile #DiemmeCompany, che sostiene le collaborazioni tra enti e aziende del territorio per creare opportunità per i i suoi cittadini. Fare rete per promuovere le eccellenze del territorio è l’obiettivo che si pone Ivana Donegani, owner di Diemme Company che continua ad investire nella sua città con prossime aperture di cui vi parleremo nei prossimi giorni.

Immancabile il contributo dell’azienda vitivinicola Casa Grazia e Maria Grazia Di Francesco, che rispettando il tema del rosa del pomeriggio, hanno proposto le bollicine Eufhorya, uno spumante rosè, che è augurio del portar bene, omaggio alla vivacità della Sicilia e alla gioia della vita.

Anche questo evento è stato progettato da Emilia Campanile di Dinamo Comunicazione, responsabile marketing del gruppo Diemme, che insieme ad Ivana Donegani sta progettando una serie di altri eventi dedicati non solo alla clientela ma anche alla comunità gelese.