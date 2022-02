“Modello Agenda Urbana da seguire”, tavolo sui progetti: “Tempi rispettati”

Gela. Va avanti l’iter dei progetti di “Agenda Urbana” e questa mattina si è svolto un tavolo di confronto per capire a che punto siano i cronoprogrammi interni e verificare se coincidano con i tempi dettati dalla Regione per questa linea di finanziamento. L’incontro si è svolto alla presenza del coordinatore dell’Autorità Urbana, il dirignte Antonino Collura, dell’assessore allo sviluppo economico Terenziano Di Stefano, dei rup e dello staff. Presente anche il neo assessore ai lavori pubblici Romina Morselli, che ha preso visione dello stato di avanzamento dei singoli progetti. “L’incontro si inserisce all’interno di una consolidata modalità organizzativa del modello “Agenda Urbana” – spiega l’assessore Di Stefano – che, con cadenza costante e puntuale, verifica le procedure da seguire per accompagnare verso il traguardo ognuno dei progetti. Tutti, lo voglio ricordare, sono già coperti dai relativi decreti di finanziamento e ora vanno preparati per la fase delle gare e dell’assegnazione dei lavori. Dalla ricognizione degli iter progettuali e dal confronto odierno è emerso che il settore “Autorità Urbana” è in linea non solo con le scadenze procedurali interne, ma anche con i tempi dettati dalla Regione. Pertanto, non posso che esprimere la mia massima soddisfazione, ben sapendo, ovviamente, che ognuna delle procedure interne relative ad ogni singolo progetto potrà dirsi conclusa solo ad opera ultimata. In ogni caso, ognuno dei decreti di finanziamento ricevuti rappresenta già una grande opportunità per la città sia in termini di sviluppo che di qualità della vita”.