“Modello Gela di centrodestra? Pd e M5s con l’Mpa”, Donegani: “Che fine ha fatto il nuovo ospedale?”

Gela. L’approccio non cambia e anche in serata, durante la scuola politica del laboratorio “PeR”, il segretario regionale Miguel Donegani è tornato a chiedere “chiarezza”. Si è rivolto al Pd e al Movimento cinquestelle. L’occasione è stata il richiamo alla nascita di “Grande Sicilia”, soggetto voluto da Lombardo, Lagalla e Micciché. Il sindaco Di Stefano era alla kermesse e non ha nascosto un certo interesse. “Però, durante la presentazione, Lombardo, Lagalla e Micciché hanno confermato che il progetto è nel centrodestra – ha spiegato Donegani – quindi, questo “modello Gela”, che ha in giunta l’Mpa di Lombardo e Sud chiama nord di De Luca, è un modello di centrodestra? Come si fa a strutturare un’alleanza per le provinciali, dicendosi progressisti ma avendo nel governo cittadino entità che si sono dichiarate di centrodestra? Dovrebbero fare chiarezza e non mi riferisco tanto al sindaco quanto a Pd e M5s, che stanno con partiti apertamente di centrodestra. Noi, invece, stiamo costruendo l’alternativa vera, insieme a movimenti come “Sinistra futura” e Controcorrente di La Vardera”. Donegani non ha dimenticato di rilanciare focus precisi. “Vorrei capire questi partiti che si dicono progressisti che linea hanno sulla nostra proposta di legge per rescindere i contratti delle società private che gestiscono il ciclo idrico, a maggior ragione dopo l’indagine che tocca anche Caltaqua?”, ha aggiunto. Sul tema della sanità, ha ripreso il capitolo del nuovo ospedale. “Schifani sembra innamorato solo del nuovo nosocomio di Siracusa – ha sottolineato nel suo intervento – non c’è nessun accenno a quello di Gela. Che fine ha fatto? I progressisti perché non battono un colpo? Potrebbero dichiararsi di centrodestra, visto che la giunta è composta da partiti di quell’area, così da avere interlocuzioni dirette con il governo regionale. Anche i parlamentari locali di centrodestra, però, dovrebbero attivarsi e verificare quali intenzioni abbia il loro governo regionale rispetto al nuovo ospedale di Gela”.