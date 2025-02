“Modello Provincia”, alleati sostengono la candidatura di Di Stefano: valutazioni proseguiranno

Gela. E’ sempre più concreta la possibilità che il sindaco Di Stefano sia il candidato alle provinciali di secondo livello, per un “modello Gela” che punta a diventare “modello Provincia”. Nel pomeriggio, l’alleanza del primo cittadino ha posto le basi per un percorso finalizzato alle consultazioni di fine aprile. Andranno al voto esclusivamente sindaci e consiglieri dei Comuni del territorio. Dem, pentastellati e civici sono con Di Stefano e lo hanno confermato. Chiaramente, con un sistema come quello di secondo livello saranno necessari i numeri. Ogni gruppo sta vagliando la disponibilità dei propri riferimenti in tutti i Comuni del territorio provinciale. La prossima settimana dovrebbe tenersi un ulteriore confronto. Sabato, intanto, Di Stefano e gli alleati saranno agli stati generali di progressisti e civici, organizzati in città su volontà del coordinatore siciliano M5s Nuccio Di Paola e del segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo. Si lavora all’alternativa al centrodestra del presidente Schifani. Le valutazioni sono in essere e l’alleanza, per ora, sembra compatta.