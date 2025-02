“Modello Provincia” ma senza Franzone e il suo gruppo: “Non siamo interessati alle elezioni provinciali”

Gela. Il “modello Gela” che potrebbe diventare “modello Provincia”, in vista delle elezioni di secondo livello, fissate a fine aprile, dovrà fare a meno del gruppo locale di “Sud chiama nord”. L’assessore Filippo Franzone e i suoi riferimenti hanno già comunicato al sindaco Di Stefano di non essere interessati alla competizione per le provinciali. “La nostra storia parla chiaro – dice Franzone – c’è un iter in corso per lasciare il Libero Consorzio di Caltanissetta. Attendiamo che si concluda anche per capire se un magistrato, su questo tema, ci darà ragione oppure se avremo torto. E’ una battaglia che seguiamo da sempre. Non siamo interessati alle elezioni provinciali”. Gli esponenti di “Sud chiama nord”, invitati al primo incontro, tenutosi in settimana e finalizzato a costruire una strategia per le provinciali nel fronte progressista e civico, hanno declinato. “Non siamo interessati alle elezioni provinciali”, ribadisce Franzone. Proprio su iniziativa dell’assessore, la giunta Di Stefano ha autorizzato un incarico legale per agire contro la Regione, ancora omissiva, ritengono i deluchiani, proprio sulla procedura per lasciare il Libero Consorzio di Caltanissetta.