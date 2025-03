“Modello Provincia”, si susseguono i contatti: una o due liste? In aula poi la prova variazioni

Gela. Gli incontri si susseguono ormai da giorni e anche oggi, come riferito, proseguiranno. Appuntamento alle 17:30, prima della seduta di consiglio comunale, per mettere i punti portanti della strategia finalizzata alle provinciali di secondo livello. Come più volte riportato, il sindaco Di Stefano è ormai alla testa di una coalizione che fa richiamo manifesto ai progressisti (Pd e M5s) ma aprendo in modo netto a tutta l’area civica e a quella di centro. Entro la prossima settimana potrebbero arrivare i primi nomi dei consiglieri da schierare almeno nella lista che pare possa essere dedicata quasi per intero ai partiti e ai movimenti. Non è da escludere una seconda lista, più legata alle scelte di Di Stefano. Sono tutti ragionamenti in essere e quella odierna sarà una delle tappe di avvicinamento. Il sindaco è attualmente l’unico candidato ufficiale alla presidenza della Provincia. Dovrebbe vedersela con il primo cittadino di Caltanissetta Tesauro ma sul versante centrodestra non c’è ancora un’intesa ufficiale.