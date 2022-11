Moncada (Cgil), “mai complici di chi vuole abbattere la città con la violenza”

Gela. Pieno sostegno alla reazione civile contro violenza e omertà arriva dal segretario confederale Cgil Rosanna Moncada. “Nell’unirci all’appello delle istituzioni e delle forze dell’ordine a sollecitare la comunità della città a fare fronte comune contro l’escalation di atti criminali e violenti e ricordare a tutti il senso civico nel denunciare questi episodi, non possiamo permettere che ciò diventi pretesto per repressioni perché la città non lo merita. Non cadiamo nell’errore, non diventiamo complici di chi vuole abbattere questa terra con atti violenti e criminali – dice Moncada – abbiamo visto e constatato con orgoglio e grande rispetto il lavoro e l’impegno di tanti cittadini che hanno portato la città agli onori delle cronache nazionali e internazionali grazie ai tesori che custodisce e che è in grado di divulgare e condividere con tutti”.